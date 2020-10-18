Небольшая группа хабаровчан получит новую выплату в размере 4 тысяч рублей

Студенты-отличники из числа коренных малых народов будут получать по 4300 рублей в Хабаровском крае. Это губернаторские выплаты в довесок к стипендии. Выбирать претендентов будет специальная комиссия.

Как сообщил портал Primpress, комиссия выберет студентов, которые получат дополнительные деньги, из числа отличников. Решение будут принимать на основе их результатов за последние два семестра. Но это не единственный критерий.

«Во внимание принимается и вклад студентов в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений, а также в научно-исследовательскую деятельность», — приводит портал текст сообщения министерства природных ресурсов региона.

Выплачивать губернаторские стипендии студентам станут с 1 декабря. Сумма будет как у академической стипендии. К ней приплюсуют районный коэффициент. В среднем это будет около 4300 рублей.