Небо над Кварталом музеев в Петербурге очистят от проводов в 2021 году
Провода в Санкт-Петербурге над набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией уберут в следующем году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
В Комитете по информатизации и связи Петербурга уточнили, что работы пройдут в рамках программы «Чистое небо». Первый этап работы уже завершен: от проводов очистили Невский проспект — от Дворцовой площади до улицы Александра Невского.
«Сейчас завершено проектирование инфраструктуры коллективного доступа, то есть создание подземных волоконно-оптических кабелей большой емкости», — пояснили в ведомстве.