Небо над Кварталом музеев в Петербурге очистят от проводов в 2021 году

В Комитете по информатизации и связи Петербурга уточнили, что работы пройдут в рамках программы «Чистое небо». Первый этап работы уже завершен: от проводов очистили Невский проспект — от Дворцовой площади до улицы Александра Невского.

«Сейчас завершено проектирование инфраструктуры коллективного доступа, то есть создание подземных волоконно-оптических кабелей большой емкости», — пояснили в ведомстве.