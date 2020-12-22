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    22 декабря 2020, 18:23

    Небо над Кварталом музеев в Петербурге очистят от проводов в 2021 году

    Дарья Морозова

    Провода в Санкт-Петербурге над набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией уберут в следующем году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    В Комитете по информатизации и связи Петербурга уточнили, что работы пройдут в рамках программы «Чистое небо». Первый этап работы уже завершен: от проводов очистили Невский проспект — от Дворцовой площади до улицы Александра Невского.

    «Сейчас завершено проектирование инфраструктуры коллективного доступа, то есть создание подземных волоконно-оптических кабелей большой емкости», — пояснили в ведомстве.