Температура воздуха выше +30 градусов вредна для Москвы, поэтому в городе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. С помощью аэрации службы попробуют охладить воздух и асфальт до оптимальной отметки, объяснила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Аномальная жара сохранится в течение трех суток — четверга, пятницы и субботы. Днем воздух прогреется до +30…+32 градусов. Это на восемь-девять градусов выше средних значений максимальной температуры.

Для Москвы температура, которая превышает отметку +30 градусов, относится к категории очень жаркой погоды. Конечно, такая высокая температура неблагоприятна для жизнедеятельности москвичей. Поэтому и был объявлен этот уровень опасности Татьяна Позднякова метеоролог.

Прогреется не только воздух, но и асфальт. Он в городских условиях раскалится еще сильнее, температура превысит +40…+45 градусов.

«Поэтому город принимает дополнительные меры для того, чтобы охлаждать воздух и дорожное полотно — проводит аэрацию несколько раз в сутки», — объяснила метеоролог.

В конце недели жара пойдет на спад. В воскресенье регион пересечет холодный атмосферный фон, в нем пройдут дожди разной интенсивности и температура понизится на четыре-пять градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется максимально до +26…+28 градусов. Татьяна Позднякова заметила, что это тоже много, но такая погода уже не относится к категории очень жаркой.