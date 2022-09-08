Небензя назвал сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России о «фильтрационных лагерях» | 360°

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Небензя назвал сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России о «фильтрационных лагерях»

Постпред Небензя: заседании СБ ООН стало «вехой в дезинформационной кампании» против РФ

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Обвинения в адрес России в якобы создании «фильтрационных лагерей» — это дезинформация или сюжет к фильму ужасов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия проводит на Украине «операции фильтрации».

Постпред США заявила, что Россия насильно вывозит украинцев и некоторые из них подвергаются насилию. Ее слова подтвердили британский, французский и албанский постпреды. Помощница генсека ООН по правам человека Илзэ Брандс-Кехрис заявила, что Россия должна предоставить ее управлению доступ в места, где содержатся подвергшиеся «фильтрации» украинцы. При этом она не предоставила никаких доказательств, отметил Небензя.

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«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна», — заявил Небензя.

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Он отметил, что Томас-Гринфилд пересказала сюжет какого-то фильма ужасов, подготовленного украинским министерством пропаганды. Если речь идет о выявлении боевиков нацбатов и военных преступников, то это «нормальная практика для любой армии мира», подчеркнул российский дипломат.

ООН

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