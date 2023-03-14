Общество 14 марта 2023, 19:30 Небензя предупредил о последствиях изгнания монахов из Киево-Печерской лавры Небензя: изгнание монахов из Киево-Печерской лавры приведет к всплеску противостояния РИА «Новости»

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Планы украинских властей отобрать Киево-Печерскую лавру у канонической православной церкви может привести к крайне тяжелым последствиям, предупредил постпред России при ООН Василий Небензя. Вопрос о положении УПЦ подняли в рамках заседания Совета Безопасности по теме русофобии на Украине, сообщил ТАСС.

Небензя указал на то, что киевский режим продолжает вести борьбу с канонической православной церковью на Украине. Причем УПЦ никакого формального отношения собственно к России не имеет, заметил постпред.

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Он обратил внимание на рейдерские захваты православных храмов и приходов по всей Украине. Но на этом, как подчеркнул дипломат, власти республики не остановились и решили 28 марта отнять у УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру.

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«Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния», — заключил Небензя.

Ранее на эту проблему обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. Он призвал ООН и ОБСЕ отреагировать на действия украинских властей и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.