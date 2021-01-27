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    27 января 2021, 00:12

    Неадекватного таксиста задержали в Анапе. Видео

    Нина Петлинова

    Таксиста, который управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, задержали в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба Отдела МВД России по городу Анапе.

    В ведомстве уточнили, что такси управлял 35-летний житель поселка Супсех. Мужчину задержали сотрудники ДПС — им сообщили прохожие, которых насторожило странное поведение таксиста.

    Один из очевидцев рассказал, что такси было припарковано, а водитель вел себя очень странно.

    «Сотрудники ОР ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе задержали на улице Омелькова водителя автомобиля такси, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения», — сказано в сообщении.

    Сотрудники уточнили, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Против него составили административные протоколы по статьям «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

    Автомобиль поместили на спецстоянку. Правоохранители направили материалы в суд для принятия решения.