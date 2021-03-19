Экономисты обсудили с ИА Ura.ru решение Центробанка повысить ключевую ставку до 4,5% годовых.

«Повышение ключевой ставки Центробанком не защитит людей от роста цен. Оно ведет к удорожанию кредитных ресурсов для предприятий, следовательно, мешает расширению производств», — заметил главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, это может сказаться на товаропроизводителях и привести к снижению производства. Также он допустил, что повышение ключевой ставки вызовет рост процентных ставок на вкладах.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич отметил, что повышение ключевой ставки для среднего класса, скорее, позитивно, а для большей части россиян — негативно.

«У среднего класса есть сбережения, теперь на вкладах их можно разместить более выгодно, потому что процентные ставки вырастут. Однако при этом дорожают кредиты, соответственно, увеличивается стоимость товаров и услуг, на которые эти кредиты производятся», — обратил внимание собеседник информагентства.