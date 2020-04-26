Не защитит, а навредит. Почему обычным людям не нужны костюмы против коронавируса

Одеваться в защитные костюмы всем подряд не просто бесполезно, но даже опасно. Вирусолог напомнил, что у всех костюмов есть техника безопасности, а при неправильном использовании в них можно задохнуться.

«С каждым костюмом надо разбираться отдельно. Скажу без шуток: у нас человек погиб в костюме, потому что она потеряла сознание. <…> Бывало, что не так лямочки завяжут. Вообще, это отдельная песня — безопасность работы в костюме, это очень серьезная вещь», — сказал вирусолог Александр Чепурнов NationNews.

Чепурнов призвал россиян не вестись на объявлениях о продаже защитных костюмов, а вместо этого пользоваться стандартными средствами. Для профилактики вируса поможет маска, мытье рук, соблюдение дистанции полтора-два метра, перчатки.

Вирусолог напомнил, что даже врачи и ученые ходят в защитных костюмах только там, где есть инфекция. Про себя он сказал, что ему инфекционный костюм не нужен. Но по работе он контактирует с вирусом, так что для собственной безопасности надевает костюм из болоньевой ткани, пользуется противогазом со специальным фильтром. Кроме того, он всегда работает в перчатках.

В России, по последним данным, коронавирус нашли у почти 81 тысячи человек. Умерли 747 пациентов с COVID-19.