Эксклюзив 20 июня 2023, 02:18 «Не запрещать, а прекратить поддержку». Политолог Журавлев — о том, почему «Ельцин-центр» не признали иноагентом Политолог Журавлев: правительству стоит подумать о прекращении поддержки «Ельцин-центра» РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Ельцин-центр» не стоит запрещать — правительству нужно определиться со своей позицией по отношению к нему. И, возможно, на фоне СВО стоит подумать не об объявлении некоммерческой организации иноагентом, а о прекращении ее поддержки. Таким мнением в беседе с «360» поделился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Так политолог прокомментировал отказ Минюста признавать «Ельцин-центр» иноагентом. По сути, считает политолог, организация является активным оплотом ультралиберальной прозападной идеологии. Центр взаимодействует с Западом и стоит абсолютно на западных позициях.

Реклама

Но для признания иноагентом организация должна соответствовать определенным критериям, которых в данном случае нет. В частности, «Ельцин-центр» не работает на иностранные структуры.

«Другой вопрос — может быть, российскому правительству в условиях сегодняшней СВО стоит подумать не об объявлении „Ельцин-центра“ иноагентом, а о прекращении его поддержки. Если поляризация идеологическая стала так сильна, что общество по отношению к „Ельцин-центру“ раскалывается, может быть, тогда правительство выберет себе позицию. И эта позиция должна быть национально настроена, а не либерально настроена» — предположил эксперт.

Одно дело воспринимать общественный и культурный центр как памятник президенту Борису Ельцину, олицетворяющему целую эпоху, другое — как политический институт.

«Сейчас важно, на мой взгляд, четко определить свою позицию по отношению к „Ельцин-центру“ потому, что если это центр Бориса Николаевича Ельцина — вы его можете не любить, но это эпоха нашей истории. А если это центр по распространению либеральных идей и цветных революций — это другая история», — подытожил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Минюст признал невозможность признания «Ельцин-центра» иноагентом. Ведомство сослалось на отсутствие полномочий в проведении проверки.