Актриса Ингеборга Дапкунайте и писатель Александр Цыпкин приняли участие в VII Форуме социальных технологий, который собрал более 800 представителей некоммерческих организаций, активных горожан, волонтеров и социальных предпринимателей из 33 городов России.

Организовать масштабный форум в условиях пандемии — это вызов. Особенно если речь идет о площадках сразу в нескольких городах, с участием десятков спикеров. А присоединиться к форуму захотели сразу более 800 участников — рекордное число. Форум социальных технологий прошел уже в седьмой раз, но впервые в формате фиджитал — то есть и онлайн, и оффлайн. Сессии прошли на четырех оффлайн площадках в Мурманской области, Красноярском и Забайкальском крае. Но при этом возможностью задавать вопросы спикерам и участвовать в обсуждении онлайн воспользовались в 33 городах России.

Актуальные вопросы создания комфортной городской среды и тренды урбанистики, эффективное взаимодействие жителей и городских администраций, реализация социальных проектов и роль волонтерства, которая многократно выросла в период пандемии, — вот темы, которые были системно проработаны на форуме. Практически каждое выступление и каждый вопрос были объединены месседжем — как сделать свой город лучше. При этом обмен опытом и идеями не ограничивался стандартными дискуссиями, переходя в нетворкинг, интерактивные мастер-классы и командную деловую онлайн-игру «СкиллТайм» по трендам социальной реальности.

Самым ожидаемым стал «Душевный разговор» под занавес форума. Актриса Ингеборга Дапкунайте и писатель Александр Цыпкин рассказали о своем опыте в благотворительности, но главное — действительно душевно поделились переживаниями за последний год.

— Во время карантина люди разделились на тех, кто просто засел дома, и тех, кто даже в таких условиях продолжал мыслить позитивно, — сказала Дапкунайте. — Кто-то продолжал заниматься спортом, кто-то посвятил время саморазвитию… Мы в фонде помощи хосписам «Вера» тоже столкнулись с огромными трудностями. Но решили не ныть, как нам плохо, а подумать, как мы можем поделиться своими знаниями и помочь другим. Ведь в сфере изоляции и одиночества мы обладаем такой экспертизой, как, пожалуй, никто другой.

— Если думать о будущем, то мой приоритет — это образование, — заметил Цыпкин. — На мой взгляд, вообще ключевая беда развития общества — это невежество. Это видно даже на примере с ковидом, когда люди не соблюдали банальных требований. Только образованный человек поймет, почему нужно заботиться об экологии, медицине, помогать ближним.

Об опыте помощи ближним рассказывали в рамках форума и сами социальные предприниматели. Так, например, АНО «Центр управления проектами» из Мурманска помогают женщинам-предпринимателям. Их кейс выживания в пандемию абсолютно успешный: ни одно предприятие не закрылось, несмотря на падение выручки, а все участники клуба получили финансовую поддержку от органов власти региона как пострадавшие в период ограничений.

Тут надо сказать, что и сам Форум является одним из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». И в рамках этой программы помощь осуществляется не только предпринимателям, но и, например, детям-инвалидам и их семьям.

Современную благотворительность невозможно представить без современных средств коммуникации. Поэтому на Форуме отдельное внимание уделили развитию социальных сетей и каналов в мессенджерах. Пандемия заставила нас иначе взглянуть на ведение соцсетей и создание сообществ, а также научила реализовывать максимум возможностей в условиях ограниченных ресурсов.

Один из трендов в этой сфере: даже о самых серьезных вещах надо уметь рассказывать с юмором. И в этом смысле организаторы Форума со своей задачей справились. Они приготовили необычное стендап-шоу «Трансформация» с искрометными выступлениями об уроках пандемии. А в перерывах предлагали всем участникам демонстрировать своих домашних животных. Сюрпризов было немало: помимо банальных собак и кошек, в камеру попали черепаха и даже еж.