«Не замужем, учусь на пятом курсе». Полиция раскрыла имя раздававшей маски девушки-полицейской

Девушка-полицейская, раздававшая маски в центре Москвы, умилила пользователей соцсетей. В МВД уже рассказали о сотруднице, это старший сержант полиции Ирина Бодрова.

«В МВД с 2014 года. Не замужем. Сейчас учусь на пятом курсе университета, получаю юридическое образование. Я заступила на службу рано утром. <…> Обратили внимание, что вокруг много людей без масок. Командир вызвал к себе и предложил раздать их гражданам. Считаю, что это хорошая и добрая идея», — рассказала Ирина Бодрова, ее цитирует «Говорит Москва».

Бодрова рассказала, что люди охотно брали маски. По ее словам, все стражи порядка на Пушкинской площади тоже были в масках. Это стало нормой из-за эпидемической ситуации.

В беседе с сайтом kp.ru Ирина Бодрова подтвердила, что знает, что стала героиней соцсетей, но не придает этому значению. Девушка отметила, что работа полицейского как раз и состоит в том, чтобы помогать людям.