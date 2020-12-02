Платная «домашка» в школах Калининграда разозлила родителей. Но проверка показала, что ее не задавали

Мама школьника из Калининграда Наталья Спицына рассказала «360», что сразу купила сыну полный комплект услуг. В их классе есть родители, которые не стали покупать программу — однако это не сильно мешает детям спокойно делать домашние задания.

«Я думаю, что в случае моего сына и его одноклассников это никакого особого дискомфорта не доставляет, потому что им задания назначают на длительный период времени. Например, задания по математике рассчитано на то, что ребенок в течение недели вполне может в этот бесплатный лимит войти. Либо если у ребенка, как у моего сына, оплачен полный доступ, он может все сделать за один день», — отметила она.

Синицына подчеркнула, что лично им это не принесло дискомфорта. Однако в классе есть несколько детей, которые в принципе не имеют возможности учиться на «Учи.ру».

«Потому что интернет только у родителей на телефоне, родители на работе — а вечером, когда приходят, ребенку уже в принципе поздно заниматься. Поэтому эти дети не выполняют задания на „Учи.ру“, и мне кажется, что наш преподаватель тут идет им навстречу — тут уже чисто человеческий фактор», — отметила она.

Председатель комитета по образованию городского округа «город Калининград» Татьяна Петухова рассказала «360», что после жалоб родителей уже провели проверки. Они показали, что информация о платной домашней работе не соответствует действительности — во время дистанционного обучения детям ее просто не задавали.

Ученики 6-10 классов из Калининграда находились на дистанционном обучении с 16 по 30 ноября. Для этого использовали использованием дистанционные образовательные технологии.

«Если говорить конкретно о 38-й школе, домашнее задание с использованием дистанционных образовательных технологий не задавали педагоги. Это проверено, мы посмотрели электронные журнали — на ребят прикреплялись только конспекты уроков. Домашнее задание в электронном журнале не зафиксировано», — подчеркнула Петухова.

Она отметила, что педагоги использовали цифровые платформы Skysmart и «Учи.ру», которые прежде всего предназначены для проверки знаний учеников. Бесплатный доступ к ресурсам действует с 08:00 до 16:00 — педагоги не использовали его позже этого времени. По словам Петуховой, дети заканчивали в нем работать до 14:00, если верить расписанию занятий.

«Поэтому ни о какой плате мы здесь не говорим. К сожалению, ни к нам не обращались родители — ни к администрации, ни к педагогам. Можно только предполагать, что тот или иной ученик на уроке, может быть, не успел сделать это задание, и решил сделать его в домашних условиях. Если после 16:00 — это действительно предполагает оплату», — пояснила она.

Но даже в таком случае у детей не было проблем. Если школьник не успевал сделать работу во время урока и не доделал ее в свободное время, ему не ставили плохую отметку.

«Мы проверили электронный журнал — там не выставлялись никакие отрицательные отметки. Во-первых, потому что не задавали домашнее задание. Во-вторых, даже если те или иные ученики не присутствовали на уроках, была возможность ознакомиться с конспектами уроков», — заключила она.