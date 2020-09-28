«Не вышла из наркоза»: девочка умерла в оренбургской больнице после удаления зуба

Девятилетнюю девочку привезли в больницу к оренбургским стоматологам для планового удаления зуба. Но после операции ребенок не вышел из наркоза и скончался. Теперь в ситуации разбираются следователи и прокуратура.

Маленькую пациентку 23 сентября доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ «Областной детской клинической больницы». На следующий день ей планово удалили новообразование в челюсти. Уже после операции у девочки стала подниматься температура, из-за чего ее перевели в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Правоохранители изъяли из больницы документы и назначили необходимые экспертизы, сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области. Кроме того, руководитель следственного отдела по Южному административному округу города лично побеседовал с родителями ребенка.

Друг семьи рассказал Orenday.ru, что отвозил девочку вместе с ее бабушкой в больницу, когда родители были на работе. По его словам, медики диагностировали у ребенка сверхкомплектный зуб, который мешал вырасти коренному. Операция была назначена еще раньше, но ее переносили из-за коронавирусных ограничений.

«24 сентября прошла операция, после которой мне позвонила мама девочки в истерике и сказала, что дочка не вышла из наркоза. Анестезиолог сказал, что сделал все, что мог», — поделился мужчина.

К расследованию ситуации подключилась и региональная прокуратура.

«Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определенными ведомствами и службами», — сообщило надзорное ведомство.

Сейчас выяснение все причин и обстоятельств смерти девочки продолжается. Как рассказали родные ребенка, ее похоронили 26 сентября.