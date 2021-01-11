Уточняется, что новое наказание будет применимо к тем автомобилистам, которых в течение года трижды наказали за проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречку, превышение скорости на 60 км/ч и прочие виды грубых нарушений.

«В целом я считаю, что то, что делает сейчас Минюст, — он, конечно, согласовывает, приводит в порядок все то, что имеет противоречия по законодательным документам. То есть Минюст не вводит ничего такого сверхъестественного», — заключил он.