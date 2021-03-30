«Не всегда успеваешь поговорить, а потом жалеешь»: Лепс пришел проститься с Александром Липницким

В Московской области началось прощание с бас-гитаристом и основателем группы «Звуки Му» Александром Липницким. На траурную церемонию, которая проходит в Аксиньино, приехали знакомые и друзья погибшего. Среди них — певец Григорий Лепс.

«Очень порядочный, культурный, приятный в общении был человек. Искренне сожалеем, что этого человека с нами уже нет. Здесь друзья, товарищи и близкие. Те, кто его хорошо знал. Как обычно бывает, живешь рядышком с человеком и не всегда даже успеваешь лишний раз поговорить, об этом уже сожалеешь», — поделился Лепс.

Музыкант отметил, что Липницкий очень хорошо понимал, чем занимается, и таких людей сейчас становится все меньше.

25 марта во время лыжной прогулки с собакой Александр Липницкий провалился под лед и погиб. Спасатели нашли его тело через несколько дней. По предварительной версии, он пытался спасти пса, который упал в воду. Музыканту было 68 лет.

«360» ведет прямую трансляцию с церемонии прощания с Липницким.