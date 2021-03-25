Не все компании отказались рекламироваться у Собчак. Но стали просчитывать риски

Компания «Открытие Брокер» пока не собирается расторгать договор о сотрудничестве с YouTube-каналом Ксении Собчак. Несмотря на то, что их реклама не была размещена в резонансном ролике про скопинского маньяка, впредь они будут учитывать репутационные риски. Об этом «360» сообщили в пресс-службе компании.

«Наша интеграция вышла не в этом скандальном выпуске, а в другом. Конкретно с Серго выпуск был — комиком из YouTube. Сейчас мы продолжаем отслеживать эффективность этого размещениz, которое у нас было. Решение сотрудничества с каналом будем принимать после результатов. При этом также учтем все возможные репутационные риски и сделаем выводы», — рассказал представитель компании.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что при согласовании интеграции всегда спрашивают имя героя. Но по политике канала эта информация не раскрывается. В частности, про Серго так и было сказано — выпуск про российского актера. Но конкретно имя компании узнают уже по факту.

Сегодня стало известно, что компания «Авивир» отказалась от размещения рекламы у Ксении Собчак после того, как телеведущая разместила интеграцию в своем интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.