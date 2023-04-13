Общество 13 апреля 2023, 13:21 Не врать и держать удар. Песков назвал главное в работе пиарщика в госсекторе Песков назвал критерии успешной работы пиар-службы в госсекторе

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Среди критериев успешной пиар-службы в государственном секторе можно выделить четыре ключевые вещи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками «Мастерской новых медиа». Заявления представителя Кремля опубликовали в Telegram-канале МНМ.

«Первое — это оперативность. Она должна ускоряться до бесконечности», — сказал Песков.

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Второй критерий, по его словам, охват средствами доставки информации аргументов до конечных потребителей. Третий пункт — таргетирование работы. Под этим, по словам Пескова, понимается определение того, какие проблемы какой категории касаются — и работа по конкретным проблемам на конкретную аудиторию.

«Не нужно распыляться», — заметил он.

Наконец, последний важный критерий — говорить правду.

«Четвертое — не врать», — коротко сказал Песков.

Также он высказался о ключевом качестве, которым должен обладать пиарщик. По его мнению, специалисту этой сферы нужно уметь держать удар.

«Мы в своей работе сталкиваемся с неизбежными непопулярными решениями, когда невозможно объяснить и дать со знаком плюс», — пояснил он.

Песков обратил внимание на рост роли кризисного информационного менеджмента. В этой области специалистам, которые занимаются информацией, нужно брать удар на себя.

«Выступать абсорбентом, переключать внимание на себя», — заключил представитель Кремля.