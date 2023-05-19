Общество 19 мая 2023, 10:16 Не воспитывал. Алтайский суд лишил выплат отца погибшего участника СВО Алтайский суд лишил отца выплат за погибшего в зоне СВО сына, которого он не воспитывал Пресс-служба губернатора Московской области

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Суд в Алтайском крае лишил прав на выплаты отца погибшего участника специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Иск подала бывшая жена мужчины. Оказалось, что он не участвовал в воспитании ребенка с момента его рождения, никак не поддерживал его и даже не выплачивал алименты.

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«Фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется», — указали в суде.

Отец подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения.

В случае смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей назначается ежемесячная компенсация. Выплату оформляет военный комиссариат по месту жительства.

Ранее дополнительные выплаты предложили ввести для детей бойцов, участвующих в СВО. Сумма может быть установлена в зависимости от того, сколько стоит уход и присмотр в дошкольных учреждениях.