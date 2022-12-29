Эксклюзив 29 декабря 2022, 17:28 «Не вижу раскаяния». Мать убитого «залегощенским маньяком» мальчика оценила решение суда Родители убитых «залегощенским маньяком» детей остались довольны решением суда

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Орловский районный суд приговорил 62-летнего Шавката Шаяхмедова, в народе прозванного «залегощенским маньяком», к лишению свободы сроком на всю жизнь. В течение 21 года он убил четырех человек. После оглашения суда «360» удалось поговорить с некоторыми потерпевшими.

Отец пропавшей в прошлом году девятилетней девочки, тело которой нашли замурованным в подвале, отказался от длинных комментариев. Он сказал, что знал убийцу, поскольку тот жил по соседству с ними.

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«Если бы дочь была жива, в марте этого года ей исполнилось бы 11 лет. Приговором суда я доволен», — коротко сказал потерпевший.

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Мать мальчика, который пропал в 2005 году и останки которого нашли спустя 16 лет, также осталась довольна решением суда. Она отметила, что не увидела раскаяния в глазах подсудимого.

«Очень нелегко с таким человеком находиться в одном помещении. Не вижу раскаяния в его глазах. Сыну было бы сейчас 28 лет. Тяжело пережить утрату. Вначале еще была надежда, но с годами пропала. Неизвестность еще тяжелее», — сказала женщина.

Она также рассказала, как спустя 16 лет опознали останки ее сына.

«У нас брали ДНК. Кроме этого, узнала по вещам: шапочке и игрушечному пистолету. Когда нашли тело девочки, я сразу почувствовала связь между двумя убийствами и обратилась в органы с просьбой возобновить поиски моего ребенка. Позже в Следственном комитете подтвердили, что преступник один и тот же человек», — подытожила потерпевшая.

По словам заместителя прокурора Орловской области Бориса Непорожного, подсудимому вынесено самое суровое наказание в пожизненное отбытие наказания в колонии особого режима.

«Подсудимый Шаяхмедов признан виновным в совершении четырех убийств. Все жертвы находились в беспомощном состоянии. Трое из них являлись малолетними. Убийства совершены в целях сокрытия других преступлений: изнасилования и насильственных действий сексуального характера», — уточнил он.

Подсудимый признал себя виновным в совершении всех преступлений и сказал, что полностью раскаивается.