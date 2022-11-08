«Не видим ничего забавного». Мизулина пояснила, почему нужно наказать блогера Некоглая | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 17:14 «Не видим ничего забавного». Мизулина пояснила, почему нужно наказать блогера Некоглая Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: издевательское видео Некоглая многих задело РИА «Новости»

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Активисты решили, что видео блогера Некоглая (Николая Лебедева) с пародией на российского солдата оскорбительно. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала «360», почему ролик вызвал такой резонанс.

Блогер снял пародию на кадры с российским солдатом, который, лежа в окопе, дважды отбросил упавшие на него с вражеского беспилотника снаряды. По словам Мизулиной, Некоглай перешел черту, из-за чего видео из юмористического превратилось в издевательское.

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«Есть определенная грань, черта, которую переходить все-таки не стоит. По нашему мнению, в данном случае блогер перешел ее и возмутил большое количество россиян, наших граждан, которые каждый день следят за спецоперацией, сняв такой издевательский, шутливый видеоролик», — сказал Мизулина.

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Она пояснила, что многие россияне восхитились подвигом солдата в ходе спецоперации. Эпизод с российским военным, подчеркнула Мизулина, стал предметом обсуждения в российских и мировых СМИ.

«Многие россияне обратились к президенту нашей страны с просьбой наградить военнослужащего, который вот таким образом отличился в ходе СВО. На фоне этих разговоров, обсуждений, резонанса вокруг истории появляется такое издевательское, пародийное, как говорит блогер, видео, которое, конечно, многих задело, возмутило. Ведь многие наши граждане являются родственниками военнослужащих, тех, кто сейчас находится на фронте, является участником СВО. Конечно, это очень чувствительная, трогательная тема для многих, и мы не видим никакой шутки в данном случае, не видим ничего забавного и пародийного», — подчеркнула она.

Мизулина добавила, что именно поэтому активисты обратились в Генеральную прокуратуру России и министерство внутренних дел с просьбой провести проверку по факту распространения видеоролика.

Правозащитник Александр Ионов допустил, что Некоглаю за этот ролик на первый раз достаточно обычного предупреждения.