«Не верьте шумихе». Сотрудница детсада в Ульяновске умерла от туберкулеза

В СМИ появилась информация, что одна из воспитательниц детского сада в Ульяновске умерла из-за туберкулеза. Кроме того, некоторые родители утверждали, что руководство учреждения скрывало от них эту информацию. Заведующая детсада Марина Садретдинова опровергла все слухи в беседе с «360».

«Она была абсолютно здорова. Она ушла в отпуск здоровой в конце сентября, и просто из отпуска не вернулась. Все мы живые люди, и, наверное, мы все-таки тоже болеем всеми болезнями. Выходя за пределы дошкольного учреждения, мы тоже можем заболеть любой болезнью», — рассказала заведующая МБДОУ ЦРР детского сада № 221 в беседе с «360».

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Садретдинова также пояснила, что умершая была не воспитателем, а помощником воспитателя. Она подчеркнула, что информация, которую распространяют в Сети, совершенно не верна — ее рассказывают те родители, которые ничего не знают о ситуации.

«Я хочу сказать — не верьте никакой шумихе. Детский сад работает в обычном привычном режиме. У нас нет даже карантинных мероприятий, все здоровы. Мы получили предписания от эпидемиологов и работаем в рамках этих предписаний только в одной контактной группе. Провели все профилактические мероприятия, дополнительные обследования сотрудников и по согласованию с родителями — профилактическое обследование детей. На сегодняшний день все дети и сотрудники здоровы», — отметила заведующая детского садика.

Она также подчеркнула, что сейчас с родителями всех воспитанников проводится масштабная разъяснительная работа.

«Мы провели два родительских собрания, индивидуально беседовали с родителями. Были подключены врачи-эпидемиологи и врачи-психиатры», — подчеркнула она.