«Не верю в польское правосудие». Задержанный глава НПО «Космос» попросился в Россию

Суд в Варшаве сейчас рассматривает возможность выдачи экс-президента НПО «Космос» России.

«Я стремлюсь как можно быстрее завершить процесс. Я совершенно не верю в польское правосудие… Я хочу уехать в Россию. Там правосудие имеет хоть какой-то смысл», — заявил Черняков в ходе заседания по этому делу. Суд ходатайство стороны защиты удовлетворил.

Бывшего президент НПО «Космос» задержали в Польше еще 15 декабря 2017 года. В тот момент он уже находился в розыске Интерпола. Спустя некоторое время в прокуратуру страны поступил запрос от России, которая просила временно арестовать Чернякова. Это было необходимо для того, чтобы провести процедуру его экстрадиции из Польши, так как по решению российского суда он уже был арестован по обвинению в хищении крупной суммы денег.