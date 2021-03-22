«Не в бровь, а в глаз!»: Плющенко оценил ответ Путина на жесткое высказывание Байдена

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил слова президента России Владимира Путина в ответ на жесткие высказывания главы США Джо Байдена.

Плющенко разместил на своей странице в Instagram видео с ответом Путина на слова Байдена, сказанные им несколько дней назад в интервью телеканалу ABC News.

Тогда глава Белого дома назвал Путина «убийцей». В ответ на это российский лидер пожелал Байдену здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».

«Берем на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!» — написал Плющенко в комментарии к опубликованному фрагменту с ответом Путина Байдену.