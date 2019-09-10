Не ущемить бы мусульман. Все «за» и «против» выходного в пасхальный понедельник

В России хотят ввести новый православный выходной и отмечать его в понедельник после Пасхи. Законопроект рассматривают в Госдуме с подачи депутатов от ЛДПР. Они предложили назвать праздник «Светлый пасхальный понедельник». «360» поговорил с депутатами от КПРФ о том, нужен ли в светском государстве еще один религиозный выходной.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов рассказал, что «во многом это светская, а не церковная инициатива», но он ее поддерживает.

«Я считаю, что чем больше будет праздников в нашей стране, особенно связанных с Пасхой, с воскресением Христовым, со Светлой праздничной седмицей (пасхальной неделей — ред.), [тем лучше]. Вы знаете, это действительно праздник, в отличие от Масленицы. Можно подниматься на колокольню, звонить в колокола, радоваться воскресению, жизни», — заявил Гаврилов.

И я думаю, что это был бы хороший праздник, потому что, конечно, после Пасхи, особенно после ночной службы многим непросто идти на работу. Я буду голосовать «за». Сергей Гаврилов депутат от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия

По словам депутата, россиянам «не хватает праздников», а Пасхальный понедельник — это «не отраслевой или бытовой, а церковно-государственный праздник», который мог бы объединить людей.

С ним не согласен депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий. Он считает, что не следует торопиться с принятием подобного законопроекта.

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«Если Российская Федерация — светское государство, но в то же самое время разрешены основные конфессии — и христианство, и мусульманство, и если мы дадим приоритет одной конфессии, — это может вызвать негатив у другой. Поэтому я бы повременил с принятием подобного рода закона», — отметил парламентарий.

Мы должны все-такие соблюдать баланс интересов всех, а в данном случае получается, что приоритет отдается одной конфессии. Владимир Блоцкий депутат Госдумы, КПРФ

В настоящее время в России есть лишь один религиозный выходной, действующий по всей стране, — 7 января, когда православные отмечают Рождество. В национальных республиках с преимущественно мусульманским населением местные власти делают выходными Ураза-байрам и Курбан-байрам — соответственно праздник разговения после поста и праздник жертвоприношения в конце хаджа в Мекку и Медину.

Ураза-байрам отмечают в мае, июне или июле. Курбан-байрам в зависимости от года выпадает на июнь-август. Эти праздники официально отмечают на Северном Кавказе, в Татарстане, Башкирии.

В Туве, Бурятии и Калмыкии традиционно празднуют Буддийский новый год Сагаалган (или Цаган Сар — «Белый месяц»). В Бурятии это официальный выходной, который в зависимости от года выпадает на конец января — февраль.

Законопроект о введении нового государственного выходного — Пасхального понедельника — еще в 2017 году разработали депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Госдума рассмотрит их инициативу 10 сентября 2019 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что понедельник, следующий за днем воскресения Христова, является выходным днем в странах Западной Европы.

Также установление нового праздничного дня, по мнению парламентариев, станет «еще одним подтверждением» признания «особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».