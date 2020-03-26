Не только лук на подоконнике. 10 причин, чтобы начать выщивать семена

Выращивать семена растений можно безо всякого опыта в садоводстве. При этом такая зелень добавит в рацион большое количество витаминов и минералов, необходимых зимой и в начале весны.

Многие ростки можно употреблять целиком в сыром виде. Некоторые лучше высадить на подоконник — они дают вкусную и полезную зелень.

Процесс выращивания включает в себя замачивание семян в банке и промывание их в течение пары дней.

Регулярное потребление проростков, по данным Health.news, дает организму следующие 10 преимуществ.

Укрепление иммунитета

Семена содержат большое количество антиоксидантов, повышающих иммунитет и борющихся с повреждением клеток.

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Улучшение обмена веществ

Семена — отличный источник белка, а повышенное содержание белков в рационе ускоряет метаболизм. Также белок нужен для роста клеток и костей.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в пророщенных семенах, снижают количество «плохого» холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития ишемической болезни сердца, атеросклероза и инсульта.

Улучшение пищеварения

Пищевые волокна, содержащиеся в ростках, благотворно влияют на пищеварение и перистальтику кишечника. В результате семена могут предотвратить расстройство желудка, запор или диарею.

Борьба с анемией

Дефицит железа увеличивает риск развития анемии. Некоторые виды ростков, например, фасоль и брокколи, содержат большое количество этого элемента.

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Помощь в потере веса

Регулярное потребление пророщенных семян может помочь сбросить вес из-за их низкой калорийности.

Польза во время беременности

Дефицит фолиевой кислоты (витамина В9) может привести к выкидышу на ранних сроках беременности, а также к дефектам у плода. Основным источником этого витамина являются зеленые овощи и ростки пшеницы.

Здоровье глаз

Многие ростки содержат витамины А, Е и С. Первый полезен для поддержания здоровья глаз из-за его способности снижать риск развития глаукомы и катаракты.

Лечение герпеса

Многие пророщенные семена содержат лизин. Эта аминокислота способствует заживлению ран, а также помогает избавиться от герпеса.

Облегчение симптомов аллергии

Известно, что ростки брокколи и фасоли уменьшают аллергические реакции.