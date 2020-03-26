    26 марта 2020, 03:59

    Не только лук на подоконнике. 10 причин, чтобы начать выщивать семена

    Кирилл Фролов

    Выращивать семена растений можно безо всякого опыта в садоводстве. При этом такая зелень добавит в рацион большое количество витаминов и минералов, необходимых зимой и в начале весны.
    Не только лук на подоконнике. 10 причин, чтобы начать выщивать семена

    Многие ростки можно употреблять целиком в сыром виде. Некоторые лучше высадить на подоконник — они дают вкусную и полезную зелень.

    Процесс выращивания включает в себя замачивание семян в банке и промывание их в течение пары дней.

    Регулярное потребление проростков, по данным Health.news, дает организму следующие 10 преимуществ.

    Укрепление иммунитета

    Семена содержат большое количество антиоксидантов, повышающих иммунитет и борющихся с повреждением клеток.

    Не только лук на подоконнике. 10 причин, чтобы начать выщивать семена | Изображение 1
    Источник фото: pixabay.com

    Улучшение обмена веществ

    Семена — отличный источник белка, а повышенное содержание белков в рационе ускоряет метаболизм. Также белок нужен для роста клеток и костей.

    Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

    Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в пророщенных семенах, снижают количество «плохого» холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития ишемической болезни сердца, атеросклероза и инсульта.

    Улучшение пищеварения

    Пищевые волокна, содержащиеся в ростках, благотворно влияют на пищеварение и перистальтику кишечника. В результате семена могут предотвратить расстройство желудка, запор или диарею.

    Борьба с анемией

    Дефицит железа увеличивает риск развития анемии. Некоторые виды ростков, например, фасоль и брокколи, содержат большое количество этого элемента.

    Не только лук на подоконнике. 10 причин, чтобы начать выщивать семена | Изображение 2
    Источник фото: pixabay.com

    Помощь в потере веса

    Регулярное потребление пророщенных семян может помочь сбросить вес из-за их низкой калорийности.

    Польза во время беременности

    Дефицит фолиевой кислоты (витамина В9) может привести к выкидышу на ранних сроках беременности, а также к дефектам у плода. Основным источником этого витамина являются зеленые овощи и ростки пшеницы.

    Здоровье глаз

    Многие ростки содержат витамины А, Е и С. Первый полезен для поддержания здоровья глаз из-за его способности снижать риск развития глаукомы и катаракты.

    Лечение герпеса

    Многие пророщенные семена содержат лизин. Эта аминокислота способствует заживлению ран, а также помогает избавиться от герпеса.

    Облегчение симптомов аллергии

    Известно, что ростки брокколи и фасоли уменьшают аллергические реакции.