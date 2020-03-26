Не только лук на подоконнике. 10 причин, чтобы начать выщивать семена
Многие ростки можно употреблять целиком в сыром виде. Некоторые лучше высадить на подоконник — они дают вкусную и полезную зелень.
Процесс выращивания включает в себя замачивание семян в банке и промывание их в течение пары дней.
Регулярное потребление проростков, по данным Health.news, дает организму следующие 10 преимуществ.
Укрепление иммунитета
Семена содержат большое количество антиоксидантов, повышающих иммунитет и борющихся с повреждением клеток.
Улучшение обмена веществ
Семена — отличный источник белка, а повышенное содержание белков в рационе ускоряет метаболизм. Также белок нужен для роста клеток и костей.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в пророщенных семенах, снижают количество «плохого» холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития ишемической болезни сердца, атеросклероза и инсульта.
Улучшение пищеварения
Пищевые волокна, содержащиеся в ростках, благотворно влияют на пищеварение и перистальтику кишечника. В результате семена могут предотвратить расстройство желудка, запор или диарею.
Борьба с анемией
Дефицит железа увеличивает риск развития анемии. Некоторые виды ростков, например, фасоль и брокколи, содержат большое количество этого элемента.
Помощь в потере веса
Регулярное потребление пророщенных семян может помочь сбросить вес из-за их низкой калорийности.
Польза во время беременности
Дефицит фолиевой кислоты (витамина В9) может привести к выкидышу на ранних сроках беременности, а также к дефектам у плода. Основным источником этого витамина являются зеленые овощи и ростки пшеницы.
Здоровье глаз
Многие ростки содержат витамины А, Е и С. Первый полезен для поддержания здоровья глаз из-за его способности снижать риск развития глаукомы и катаракты.
Лечение герпеса
Многие пророщенные семена содержат лизин. Эта аминокислота способствует заживлению ран, а также помогает избавиться от герпеса.
Облегчение симптомов аллергии
Известно, что ростки брокколи и фасоли уменьшают аллергические реакции.