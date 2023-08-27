Общество 27 августа 2023, 13:19 Не только День шахтера. Россияне отметят сразу несколько праздников 27 августа Россияне отметят День шахтера и День российского кино 27 августа Unsplash

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В воскресенье, 27 августа, в России отмечается сразу несколько праздников. В частности — День шахтера и День российского кино.

День российского кино отмечают еще со времен Октябрьской революции 1917 года, когда началось активное развитие кинематографа в СССР. В этот день в разных городах проходят кинопоказы, встречи с актерами и режиссерами, выставки, фестивали, тематические мастер-классы.

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День шахтера отмечается в последнее августовское воскресенье. Этот праздник тоже утвердили в советские времена, в 1947 году, по инициативе министров угольной промышленности Александра Засядько и Дмитрия Оника. Сейчас профессиональный праздник отмечают не только российские шахтеры — он есть и в Белоруссии, и в Казахстане, и на Украине. Особенно пышно, с концертами и гуляниями, он проходит в угольно-добывающих городах и районах.

Кроме того, согласно народному календарю, 27 августа — праздник Михея Тиховея, учрежденный в честь одного из библейских пророков Иудея. Считается, что в этот день можно определить, какой будет зима: если журавли тянутся клином на юг, то морозы придут уже в октябре, а если не встают на крыло, то холода настанут позже обычного.