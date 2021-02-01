«Не существует никакого рубильника»: отключение России от глобальной Сети назвали невозможным

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной Сети возможно. Интернет-эксперт компании INSTID Антон Меркуров в разговоре с «360» усомнился, что это технически реально.

«Не существует никакого рубильника, который может отключить страну от интернета», — сказал он.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что ключевые права на управление интернетом в данный момент находятся у США. Поэтому если произойдет что-то из ряда вон выходящее, «если у кого-то совсем снесет голову», то власти РФ отключат страну от глобальной Сети.

В столице Мьянмы во время госпереворота военные отключили интернет и телефонную связь. Позже ввели в стране режим чрезвычайного положения на один год.

С отключением интернета столкнулись жители Белоруссии во время митингов за отставку президента Александра Лукашенко, который утверждал, что глобальную Сеть отключили извне. Однако эксперты рассказали «360», что из-за границы это невозможно сделать. Скорее всего, интернет отключили спецслужбы. Михаил Климарев, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета», отметил, что отключение связи на территории всей страны несет разрушительное действие. Интернет — это не только социальные сети и развлекательные сайты. На мобильной связи сейчас держатся банковская система страны, транспортное сообщение, снабжение продуктами, продажа билетов, мониторинг энергоснабжения и многое другое.