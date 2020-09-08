Не «стучать» и заниматься спортом: Ефремову рассказали, как вести себя в тюрьме

Михаил Ефремов сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение, если положительно себя зарекомендует в колонии. Об этом «360» рассказал адвокат и писатель Андрей Гривцов.

«Ефремову следует вести себя так, как ведет себя нормальный, спокойный, адекватный человек. Не нужно создавать конфликтов на ровном месте. Не следует говорить сокамерникам, что ты в чем-то выше их. Там действуют обычные правила мужского общежития», — пояснил Андрей Гривцов.

Очень важно заниматься в колонии своим здоровьем. По словам Гривцова, все заключенные думают об этом, потому что в тюрьме не только можно приобрести новые заболевания, но и получить обострение хронических. Например, сильно ухудшается зрение, потому что человек большую часть времени находится при искусственном свете.

«Еще одно заболевание — это гиподинамия. Человек находится в ограниченном пространстве и двигается мало. Особенно в условиях следственного изолятора. Мало бывает на воздухе. Могут обостриться сердечные заболевания, нервные расстройства. Надо делать зарядку, ходить на прогулки, заниматься спортом. В тюрьме намного больше заботятся о здоровье, чем на воле», — рассказал Гривцов.

Чтобы выйти по УДО, нужно сразу по прибытии в колонию трудоустроиться и не уклоняться от работы. Решение об УДО принимает суд, но он учитывает рекомендации администрации тюрьмы. Это значит, что заключенным нужно положительно зарекомендовать себя — трудиться и участвовать в общественной жизни.

«Также важно не получать взысканий и не попадать под влияние тех, кто негативно настроен по отношению к администрации. Кроме того, Ефремову нужно будет погасить гражданские иски потерпевших. Это тоже будет учитываться судом. И, конечно, не надо отчаиваться и говорить, что на этом жизнь закончена. Важно думать о хорошем», — уверен Гривцов.

По мнению адвоката, Ефремову нужно придерживаться общечеловеческой порядочности — не заниматься «стукачеством», но и выполнять все законные требования администрации. Соблюдать внутренний распорядок, заправлять кровать, работать и так далее.

«С учетом известности Ефремова к нему будет особое отношение. Не думаю, что для него создадут какие-то невыполнимые условия. Если Ефремов будет нормально себя вести, не противодействовать администрации и возместит ущерб, он вполне может рассчитывать на УДО. На известного, публичного человека никто нападать не будет. Если Ефремов сам не допустит ошибок, то все у него будет достаточно комфортно», — добавил Гривцов.

Адвокат также указал, что теоретически актер может отбывать наказание не в колонии, а в ОХО СИЗО «Водник». Но он сам должен изъявить желание отправиться туда, получить разрешение администрации и удостовериться, что там есть свободные места. Однако, по мнению Гривцова, лучше отбывать наказание в колонии, потому что там «больше свободы».

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к восьми годам заключения в колонии общего режима.