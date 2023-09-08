Общество 08 сентября 2023, 13:21 «Не страшны угрозы врагов». В Центризбиркоме ЛНР рассказали о ходе выборов Зампред ЦИК Сумская: в выборах в ЛНР участвуют более 6,5 тысячи членов избиркома

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Впервые на территории Луганской Народной Республики пройдут 29 избирательных кампаний. Такое заявление сделала заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

«Наша республика прошла много испытаний, наши граждане — поистине герои, им не страшны угрозы наших врагов, они борются за право жить в той стране, выбор в пользу которой мы сделали на референдуме в 2022 году», — заявила она.

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Сумская напомнила, что в прошлом году избиратели активно принимали участие в голосовании.

«За пределами ЛНР образовано 329 избирательных участков в 81 субъекте России. В организацию избирательного процесса вовлекли более 6,5 тысячи наших членов избиркомов. Это беспрецедентное количество членов избиркомов, которое принимает участие в выборах на территориях Луганской Народной Республики», — подчеркнула Сумская.

Заместитель председателя регионального избиркома отметила, что были созданы все условия для голосования избирателей, в том числе на придомовых территориях и в отдаленных местностях.

«Образование участков на всей территории России позволило нашим гражданам реализовать свое право», — заключила она.

Впервые после возвращения в состав России голосование проходит в четырех новых регионах: Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Ранее жители Донецка поделились впечатлениями от выборов.