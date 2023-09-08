08 сентября 2023, 13:21
«Не страшны угрозы врагов». В Центризбиркоме ЛНР рассказали о ходе выборов
Зампред ЦИК Сумская: в выборах в ЛНР участвуют более 6,5 тысячи членов избиркома
Впервые на территории Луганской Народной Республики пройдут 29 избирательных кампаний. Такое заявление сделала заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.
«Наша республика прошла много испытаний, наши граждане — поистине герои, им не страшны угрозы наших врагов, они борются за право жить в той стране, выбор в пользу которой мы сделали на референдуме в 2022 году», — заявила она.
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Сумская напомнила, что в прошлом году избиратели активно принимали участие в голосовании.
«За пределами ЛНР образовано 329 избирательных участков в 81 субъекте России. В организацию избирательного процесса вовлекли более 6,5 тысячи наших членов избиркомов. Это беспрецедентное количество членов избиркомов, которое принимает участие в выборах на территориях Луганской Народной Республики», — подчеркнула Сумская.
Заместитель председателя регионального избиркома отметила, что были созданы все условия для голосования избирателей, в том числе на придомовых территориях и в отдаленных местностях.
«Образование участков на всей территории России позволило нашим гражданам реализовать свое право», — заключила она.
Впервые после возвращения в состав России голосование проходит в четырех новых регионах: Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Ранее жители Донецка поделились впечатлениями от выборов.
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