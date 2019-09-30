«Не стоит делать привязку к государственным показателям». Экономист — о новом пороге бедности для россиян
Экономист Антон Шабанов обсудил с ИА Ura.ru исследование «Левада-центра», согласно которому сумма в 12,5 тысячи рублей является для россиян границей бедности.
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Специалист напомнил, что для людей стремление жить лучше всегда является естественным желанием, а 12,5 тысячи еще не предел, поскольку это субъективная оценка.
«Не стоит делать привязку к государственным показателям», — заметил Шабанов.
Он напомнил, что порог бедности, установленный государством, высчитывается на основе стоимости определенной корзины товаров.
Отмечается, что в опросе «Левада-центра» респонденты поделились мнением, которое было основано на их личных впечатлениях.