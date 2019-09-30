Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности Подробнее

Специалист напомнил, что для людей стремление жить лучше всегда является естественным желанием, а 12,5 тысячи еще не предел, поскольку это субъективная оценка.

«Не стоит делать привязку к государственным показателям», — заметил Шабанов.

Он напомнил, что порог бедности, установленный государством, высчитывается на основе стоимости определенной корзины товаров.

Отмечается, что в опросе «Левада-центра» респонденты поделились мнением, которое было основано на их личных впечатлениях.