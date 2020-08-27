«Не стоит даже и пытаться»: в Совфеде призвали Зеленского не обсуждать возвращение Крыма

Зеленский пожаловался, что в «нормандском формате» никто не хочет обсуждать вопрос Крыма. В Совфеде предложили президенту Украины создать в стране площадку по признанию российского статуса полуострова.

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал в беседе с РИА «Новости» разговоры и гипотезы о возвращении Крыма несостоятельными.

«Этого никогда не будет, и никто у нас в стране этого не допустит», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что украинскому лидеру лучше рассмотреть возможность создания политической дискуссионной площадки.

На ней стоило бы заняться налаживанием «добрососедских и партнерских отношений» с РФ и выработать решения по признанию российского статуса Крыма. Любая другая площадка с иной конечной целью станет пустой тратой времени, заметил Цеков.

Он заявил, что цивилизованный мир не будет обсуждать Крым, поскольку это «законная и историческая территория России».

«Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться», — заключил сенатор.

В недавнем интервью телеканалу Euronews президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Крым является украинской территорией.