Не стало литературного критика Мариэтты Чудаковой

Скончалась известный литературный критик Мариэтта Чудакова. Ей было 84 года. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила дочь критика.

Чудаковой не стало в воскресенье, 21 ноября, в реанимации больницы в поселке Коммунарка. Литературный критик боролась с коронавирусной инфекцией.

На данный момент неизвестно о времени и месте церемонии прощания. Дочь умершей сообщит эту информацию позднее.

Мариэтта Чудакова была историком, доктором филологических наук, членом Европейской академии. Она преподавала в Литературном институте, ее знали как авторитетного российского литературоведа, критика, писателя, общественного деятеля.

Свою жизнь она посвятила творчеству гениев классической литературы, создавала произведения о мастерстве Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и других авторов.

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