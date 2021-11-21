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    21 ноября 2021, 13:02

    Не стало литературного критика Мариэтты Чудаковой

    На 85-м году жизни скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова

    Редакция «360»

    Скончалась известный литературный критик Мариэтта Чудакова. Ей было 84 года. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила дочь критика.

    Фото: Александр Уткин

    Чудаковой не стало в воскресенье, 21 ноября, в реанимации больницы в поселке Коммунарка. Литературный критик боролась с коронавирусной инфекцией.

    На данный момент неизвестно о времени и месте церемонии прощания. Дочь умершей сообщит эту информацию позднее.

    Мариэтта Чудакова была историком, доктором филологических наук, членом Европейской академии. Она преподавала в Литературном институте, ее знали как авторитетного российского литературоведа, критика, писателя, общественного деятеля.

    Свою жизнь она посвятила творчеству гениев классической литературы, создавала произведения о мастерстве Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и других авторов.

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