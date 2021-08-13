Американец убил детей, чтобы они не стали рептилоидами

Владелец школы серфинга 40-летний Мэтью Тейлор Коулмен был арестован агентами ФБР по обвинению в убийстве двухлетнего сына и 10-месячной дочери. В тайне от матери он увез детей в Мексику из Санта-Барбары на прошлой неделе и расправился там с ними с помощью ружья для подводной охоты.

Мужчина заявил, что жена передала им «змеиную ДНК» рептилоидов, и они должны были вырасти чудовищами. Как сообщило издание The Daily beast, Коулмен верил в конспирологические теории и был адептом движения QAnon. Мужчина был уверен, что миром тайно правят человекоподобные монстры, и не хотел, чтобы его дети к ним присоединились.

На допросе он признался, что знал, что поступает плохо. Но это был единственный способ «спасти мир».

Останки детей обнаружил работник фермы на мексиканском ранчо Дескансо в 35 милях от границы США. Земля была залита кровью. Коулман рассказал, что младший ребенок умер сразу, а старшего пришлось добивать и он порезал руку.

После того, как мужчина не вернул детей домой, его жена обратилась в полицию. Сотрудники ФБР отследили передвижения Коулмана по его смартфону. Когда ему показали фотографию убитых детей, он во всем признался.

Мужчина предстанет перед судом 31 августа.

В июне в Самаре задержали Светлану Ладу-Русь (Пеунову), основавшую секту для спасению Земли от рептилоидов с планеты Нибиру.