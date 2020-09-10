«Не советуем впадать в детство»: блогеры из TikTok «переобулись» после поездки на крыше авто из каршеринга

В Сети появились кадры падения тиктокера с крыши каршеринговой машины. В результате никто не пострадал, все живы и здоровы. Участники опасного трюка специально для «360» записали видеообращение, в котором поделились подробностями случившегося.

Создатель видео Анастасия и водитель того автомобиля Руслан рассказали, что все произошло неожиданно, но без серьезный последствий.

«Мы с ребятами катались по Москве, в какой -то момент решили с другом вылезти в окно, чтобы повеселиться. <…> Мы думали, что никому не помешаем этим», — рассказывает девушка.

По словам Анастасии, ее друг Саша решил забраться на крышу: «Никто от него этого не ожидал, поэтому такая реакция случилась, что мы резко затормозили».

Оказалось, Руслан подумал, что парень вывалился из машины и остался на дороге, поэтому решил остановиться. «Но ничего не произошло, никаких сотрясений, никаких ушибов», — вспоминает водитель.

Тем не менее ребятам позвонили из Уголовного розыска и подробно расспросили о случившемся. Еще блогерам придется оплатить вмятину, которую оставили на машине.

«Мы советуем так не делать. Не впадать в детство», — заключили блогеры.