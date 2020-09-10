«Не советуем впадать в детство»: блогеры из TikTok «переобулись» после поездки на крыше авто из каршеринга
Создатель видео Анастасия и водитель того автомобиля Руслан рассказали, что все произошло неожиданно, но без серьезный последствий.
«Мы с ребятами катались по Москве, в какой -то момент решили с другом вылезти в окно, чтобы повеселиться. <…> Мы думали, что никому не помешаем этим», — рассказывает девушка.
По словам Анастасии, ее друг Саша решил забраться на крышу: «Никто от него этого не ожидал, поэтому такая реакция случилась, что мы резко затормозили».
Оказалось, Руслан подумал, что парень вывалился из машины и остался на дороге, поэтому решил остановиться. «Но ничего не произошло, никаких сотрясений, никаких ушибов», — вспоминает водитель.
Тем не менее ребятам позвонили из Уголовного розыска и подробно расспросили о случившемся. Еще блогерам придется оплатить вмятину, которую оставили на машине.
«Мы советуем так не делать. Не впадать в детство», — заключили блогеры.