«Не соблюдают ни дистанцию, ни масочный режим». Куда пожаловаться на нарушителей?

Понятия «самоизоляция», «масочный режим» и «соблюдение дистанции» должны равняться «ответственности». Однако некоторые отказываются сидеть дома просто потому, что надоело. Куда жаловаться на нарушителей?

В Москве за нарушение режима самоизоляции придется заплатить штраф в размере четырех–пяти тысяч рублей. В столице и области также нужно соблюдать масочный режим. Перчатки и маски обязательны в общественном транспорте, такси, на работе, в магазинах, аптеках и общественных местах, даже если это двор многоэтажки. Если человек не надел эти средства личной самозащиты, ему также придется заплатить штраф. Пять тысяч рублей — для москвичей, четыре тысячи — для жителей Московской области.

Тем не менее некоторых россиян не пугают даже штрафы.

«Я два месяца сижу дома. Часто смотрю в окно, вижу, как молодежь гуляет. Не хочется жаловаться, но что делать?» — рассказала пенсионерка Татьяна Тихонова.

Негодует и Мария Иноземцева из Воскресенска: «Не соблюдают ни дистанцию, ни масочный режим. Подскажите, что делать в такой ситуации?»

Штрафы имеют право выписывать правоохранители. Поэтому можно позвонить в дежурную часть, номер написан на сайте МВД. Также можно просто набрать 112.

Кроме того, некоторые граждане не соблюдают в магазинах положенную дистанцию. В таких случаях за помощью стоит обратиться в Роспотребнадзор. Для этого нужно позвонить по телефону единого консультационного центра ведомства: +7 (800) 555-49-43. Сотрудники ведомства проверят наличие разметки в магазинах и проведение регулярной дезинфекции.

В Московской области жалобы на торговые точки принимаются через интернет-портал «Добродел». Там к обращению нужно приложить фотографию нарушения, например снимок с отсутствием разметки, вместе с ним важно указать адрес магазина.

В «Доброделе» также принимаются жалобы на плохую дезинфекцию в транспорте, такси, подъездах.