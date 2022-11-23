23 ноября 2022, 13:52
«Не смотреть». Видео от ВСУ с казнями военнослужащих сочли опасными для психики
Психолог Леднева порекомендовала не смотреть видео расстрелов от ВСУ
Военные преступления украинских властей приобрели серийный характер. Видео расстрелов стало частью информационной кампании ВСУ. Психолог Надежда Леднева объяснила в беседе с «360», в чем опасность подобного контента.
«Они снимают казни с очень точным психологическим расчетом. Это делается для того, чтобы деморализовать население», — отметила Леднева.
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Она напомнила, что в любом человеке заложено чувство эмпатии, то есть сопереживания и сострадания другим.
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«Когда человек просматривает данный видеоконтент, он начинает сопереживать, а порой и отождествлять себя с тем, что происходит на экране. Как результат — у человека возникает чувство тревоги, агрессии, апатии. Обостряются психосоматические заболевания», — отметила психолог.
Она обратила внимание, что на этом фоне возникают панические атаки, тяжелые депрессивные состояния. Видео с казнями сеет панику, ненависть, страх.
«Я бы не рекомендовала просмотр данного контента. Лучше смотреть короткие новостные сводки, чтобы быть в курсе событий, но сохранить здоровое психологическое состояние», — резюмировала Леднева.
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ВСУ
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