Эксклюзив 23 ноября 2022, 13:52 «Не смотреть». Видео от ВСУ с казнями военнослужащих сочли опасными для психики Психолог Леднева порекомендовала не смотреть видео расстрелов от ВСУ РИА «Новости»

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Военные преступления украинских властей приобрели серийный характер. Видео расстрелов стало частью информационной кампании ВСУ. Психолог Надежда Леднева объяснила в беседе с «360», в чем опасность подобного контента.

«Они снимают казни с очень точным психологическим расчетом. Это делается для того, чтобы деморализовать население», — отметила Леднева.

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Она напомнила, что в любом человеке заложено чувство эмпатии, то есть сопереживания и сострадания другим.

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«Когда человек просматривает данный видеоконтент, он начинает сопереживать, а порой и отождествлять себя с тем, что происходит на экране. Как результат — у человека возникает чувство тревоги, агрессии, апатии. Обостряются психосоматические заболевания», — отметила психолог.

Она обратила внимание, что на этом фоне возникают панические атаки, тяжелые депрессивные состояния. Видео с казнями сеет панику, ненависть, страх.

«Я бы не рекомендовала просмотр данного контента. Лучше смотреть короткие новостные сводки, чтобы быть в курсе событий, но сохранить здоровое психологическое состояние», — резюмировала Леднева.