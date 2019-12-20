«Не считаю, сколько трачу». Блогер рассказал, как сбросил «Гелик» с вертолета

Игорь Мороз затеял громкую акцию: он сбросил свой Gelandewagen с вертолета. Мол, в ремонте тачка дорогая, из дверей дует, бензина потребляет много. Блогер рассказал «360», как пришла идея такого поступка. Юристы между тем подтвердили: бросаться машинами в России не запрещено.

«Идея появилась пару месяцев назад. На реализацию идеи тоже понадобилось два месяца. Проблемы возникали с авиакомпаниями. Все давали положительный ответ, а потом все сливались», — рассказал Мороз.

Но в результате все же удалось довести задуманное до конца. Перформанс устроили в Карелии. Машину прикрепили к тросу, подняли на 300 метров и сбросили на землю. Комментаторы, правда, заметили, что в небо подняли «не тот» Gelandewagen. Да и бросать с неба автомобили может оказаться не совсем законным. При желании в этом можно даже найти нарушение правил дорожного движения.

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов между тем рассказал «360», что в сбрасывании машины с вертолета ничего противозаконного нет. Главное, чтобы не было угрозы жизни или имуществу людей.

Всего забава обошлась блогеру приблизительно в 250 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата вертолета, услуг аэропорта и трактора, который отвез превратившуюся в груду металла машину на свалку.

«Не считаю, сколько трачу», — заявил по этому поводу Мороз.