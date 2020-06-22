    22 июня 2020, 17:55

    «Не самый лучший путь»: украинский политолог раскритиковал акцию с флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать»

    Мария Шагиахметова, Мария Бокарева

    Украинский политолог Петр Олещук назвал акцию ЛГБТ-активистов с флагом на монументе «Родина-мать» банальной попыткой привлечь к себе внимание. Но, так или иначе, люди не особо оценили этот жест, считает собеседник «360».
    «Не самый лучший путь»: украинский политолог раскритиковал акцию с флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать»

    По словам Олещука, украинцы восприняли такую акцию «без особого энтузиазма». По мнению политолога, это все больше похоже на рекламную кампанию дронов и банальную попытку привлечь внимание за счет темы ЛГБТ.

    «Я считаю, что нам нужно концентрироваться не на проведении каких-то акций, а хотя бы на идеологии. Просто хайповать на актуальных темах — не самый лучший путь», — сказал Олещук.

    Также политолог предположил, что в украинской политике тема ЛГБТ будет активно использоваться. В целом Олещук считает, что не стоит использовать такие символы, как монумент «Родина-мать», для решения подобных задач.

    Ранее в Киеве активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride использовали дрон, чтобы расположить радужный флаг рядом с мечом монумента «Родина-мать». Свое мнение об этой акции высказал Член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Он назвал такие действия активистов провокацией.