«Не самый лучший путь»: украинский политолог раскритиковал акцию с флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать»

Украинский политолог Петр Олещук назвал акцию ЛГБТ-активистов с флагом на монументе «Родина-мать» банальной попыткой привлечь к себе внимание. Но, так или иначе, люди не особо оценили этот жест, считает собеседник «360».

По словам Олещука, украинцы восприняли такую акцию «без особого энтузиазма». По мнению политолога, это все больше похоже на рекламную кампанию дронов и банальную попытку привлечь внимание за счет темы ЛГБТ.

«Я считаю, что нам нужно концентрироваться не на проведении каких-то акций, а хотя бы на идеологии. Просто хайповать на актуальных темах — не самый лучший путь», — сказал Олещук.

Также политолог предположил, что в украинской политике тема ЛГБТ будет активно использоваться. В целом Олещук считает, что не стоит использовать такие символы, как монумент «Родина-мать», для решения подобных задач.

Ранее в Киеве активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride использовали дрон, чтобы расположить радужный флаг рядом с мечом монумента «Родина-мать». Свое мнение об этой акции высказал Член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Он назвал такие действия активистов провокацией.