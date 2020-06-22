«Не самый лучший путь»: украинский политолог раскритиковал акцию с флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать»
По словам Олещука, украинцы восприняли такую акцию «без особого энтузиазма». По мнению политолога, это все больше похоже на рекламную кампанию дронов и банальную попытку привлечь внимание за счет темы ЛГБТ.
«Я считаю, что нам нужно концентрироваться не на проведении каких-то акций, а хотя бы на идеологии. Просто хайповать на актуальных темах — не самый лучший путь», — сказал Олещук.
Также политолог предположил, что в украинской политике тема ЛГБТ будет активно использоваться. В целом Олещук считает, что не стоит использовать такие символы, как монумент «Родина-мать», для решения подобных задач.
Ранее в Киеве активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride использовали дрон, чтобы расположить радужный флаг рядом с мечом монумента «Родина-мать». Свое мнение об этой акции высказал Член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Он назвал такие действия активистов провокацией.