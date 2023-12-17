17 декабря 2023, 04:01
Сексолог объяснила сложности бурного примирительного секса
Сексолог Василенко: нормально не хотеть примирительного секса после ссоры
Не все пары способны найти решение конфликта в «примирительном сексе», многие испытывают трудности с настраиванием на романтический лад после ссор и обид. Это нормально, считает сексолог Ольга Василенко. Об этом эксперт написал в авторском блоге в Telegram-канале.
«Вы не роботы, чтобы брать и резко все забывать перед сексом! И это нормально, что у вас возникают сложности во время близости после ссоры. Это только в фильмах актеры после ссор и обидных оскорблений срывают с себя одежду и занимаются бурным сексом», — пояснила сексолог.
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Психолог считает, что иногда нужно «отстать от себя». Это нормально, если после ссор и обид нет желания близости. Многим нужно поговорить и выяснить причины конфликта.
Более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет указали, что для них важна сексуальная жизнь. Исследование ВЦИОМ показало, что 51% хотели бы заниматься сексом чаще.
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