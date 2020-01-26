«Не разлучайте их. Позже заберу». Полиция установила личность отца, бросившего детей в Шереметьево

По данным издания, мужчина активно искал любую работу, а потенциальным работодателям указывал, что хочет заработать денег для семьи.

По слухам, у него были и проблемы с женой. Еще в 2016 году 25-летняя Ольга сбегала от супруга с детьми, после чего несколько раз возвращалась. Однажды мать оставила детей в детском саду и исчезла.

Как сообщалось ранее, мужчина бросил своих детей пяти и семи лет в столичном аэропорту. Он оставил сыновьям записку, в которой написал, что у него нет денег содержать семью, поэтому он оставляет их.

Мальчики при себе имели все необходимые документы, даже школьные дневники. С детьми сейчас работают сотрудники столичных органов опеки. Дети им рассказали, что это не первый случай, когда отец оставляет их одних.

Как сообщила телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пресс-служба аэропорта подтвердила данные о беспризорных детях.

В записке от отца сказано, что он просит помочь сейчас детям, не разлучать их. По возможности, он будет готов через какое-то время из-забрать. Мы взяли эту ситуацию под контроль Ксения Мишонова

По ее словам, сейчас малыши будут доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования. После органы будут связываться с Хабаровском, откуда приехал отец с детьми, и искать их родственников и маму.

Аэропорт Шереметьево. Источник фото: РИА «Новости»

«Нам в первую очередь нужно понять есть ли родственники, готовые взять на попечение мальчиков. В любом случае, в ближайшие три дня мальчишки проведут в больнице… Если за трое суток нам не удастся найти родственников или организовать их приезд, то они будут перенесены в..... центр», — заключила она.

Мишонова также отметила, что отец объявлен во всероссийский розыск.

В главке МВД по ЦФО подтвердили, что «сотрудники ГУ МВД России в аэропорту Шереметьево установили личность мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту».

«Мальчики 2011 и 2014 года рождения были доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Дети находились под наблюдением сотрудников полиции и были обеспечены горячим питанием. В настоящее время несовершеннолетние переданы в медицинское учреждение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения отца мальчиков», — сказано в их заявлении.