  • «Не расценивал бы как какой-то проблеск»: политолог — о потерях Киева из-за блокады Крыма

    03 сентября 2019, 13:27

    Ольга Чеснокова

    Не стоит расценивать как проблеск высказывание бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова об экономических потерях Киева из-за блокады Крыма. Его слова растворятся в словах о необходимости вернуть полуостров. Об этом в интервью РИА ФАН сообщил крымский политолог Александр Форманчук.

    Бывший украинский министр озвучил потери Киева из-за блокады Крыма

    Подробнее

    «Я бы не расценивал это заявление, как какой-то проблеск, потому что это бывший министр, заявление которого утонет в другом хоре. В той же политике [президента Украины Владимира] Зеленского, который постоянно повторяет, что Крым обязательно „вернется“ в состав Украины», — заявил Форманчук.

    Политолог добавил, что Зеленский изменил риторику и тактику, но стратегические цели те же, что и при его предшественнике Петре Порошенко. Впрочем, по его словам, Украина действительно понесла потери. Ведь Крымский полуостров — стратегически важная территория не столько с социально-экономической стороны, сколько с военно-политической точки зрения.

    Ранее Суслов сообщил, что Украина потеряла около миллиарда долларов в результате блокады Крыма.