Бывший украинский министр озвучил потери Киева из-за блокады Крыма Подробнее

«Я бы не расценивал это заявление, как какой-то проблеск, потому что это бывший министр, заявление которого утонет в другом хоре. В той же политике [президента Украины Владимира] Зеленского, который постоянно повторяет, что Крым обязательно „вернется“ в состав Украины», — заявил Форманчук.

Политолог добавил, что Зеленский изменил риторику и тактику, но стратегические цели те же, что и при его предшественнике Петре Порошенко. Впрочем, по его словам, Украина действительно понесла потери. Ведь Крымский полуостров — стратегически важная территория не столько с социально-экономической стороны, сколько с военно-политической точки зрения.

Ранее Суслов сообщил, что Украина потеряла около миллиарда долларов в результате блокады Крыма.