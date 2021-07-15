Профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, член бюро Союза журналистов Москвы Николай Сванидзе обсудил с Общественной службой новостей результаты опроса, который показал, что петербургские школьники плохо знают историю Великой Отечественной войны.

«Не знают они, потому что им не рассказывают в семье, а в школе заставляют. Силком заставлять учить бессмысленно», — заметил Сванидзе.

По его словам, чтобы заинтересовать молодое поколение историей, нужно интересоваться самому. По мнению Сванидзе, лишь учитель с горящими глазами сможет передать учениками свой интерес к предмету. Он заметил, что история похожа на бесконечный детективный роман, в который не стоит вносить патриотический пафос.

«В панику, на мой взгляд, так же впадать совершенно бессмысленно. Следует просто больше рассказывать об истории в школе и дома. Просто, без напора, с интересом», — добавил журналист.