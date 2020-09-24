«Не расписку же с них брать?». В храме ответили на сообщение о продаже кукол с благотворительной акции на Avito

«Нас уже из-за этой истории облили грязью с ног до головы. Но что так удивляет? Это же понятно, что мы работаем с неблагополучными людьми, есть и алкоголики и бомжи. Как мы можем проверить, что потом происходит с вещами, которые они забирают, не расписку же с них брать?!» — сказали в монастыре.

Там подтвердили, что женщина, которая выставила объявление о продаже кукол, действительно воспитывает детей. Именно поэтому ей отдали игрушки. Однако за их дальнейшую судьбу в храме не отвечают. Мать могла отдать куклы за бутылку водки или, наоборот, купить на вырученные деньги молоко дочкам, допустили в монастыре.

Одигитриевский женский монастырь продолжит заниматься благотворительностью.

По словам настоятельницы монастыря, люди должны быть психологически готовы, что их вещи могут быть использованы не с тем трепетом, на который они рассчитывают после пожертвований. Тем не менее в этом вопросе храм — посредник, поэтому подозревать служителей в мошенничестве не стоит, добавили в монастыре.

Ранее местная жительница Ольга Фадюшина обнаружила на Avito 13 своих кукол. Хотя эти игрушки предназначались для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Продавец оценил их в три тысячи рублей.