«Не простит ни один уважающий себя мужчина». Экс-бойфренд Волочковой назвал причину разрыва

Балерина Анастасия Волочкова совершила поступки, которые настоящие мужчины не прощают. Об этом в беседе со StarHit рассказал бывший бойфренд примы Большого театра банщик Сергей.

Мужчина заявил, что не хочет обливать грязью Волочкову после расставания, так как у нее в жизни и так хватает негатива. Для себя он поставил точку в отношениях с балериной.

«Единственное, хочу сказать, любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала», — заявил Сергей.

Ранее друг Волочковой Андрей Ковалев рассказал Пятому каналу, что Сергей на встрече с друзьями женщины произвел на них не слишком приятное впечатление.

«Близко с ним не говорил, может быть, мое суждение будет очень поверхностное. Такой с виду не очень образованный, не очень, мне показалось, уверенный в себе», — рассказал Ковалев.

Волочкова познакомилась с Сергеем на съемках передачи «Давай поженимся!». Пара отправилась в тур на Мальдивы за счет балерины, а по прилете они попали в скандал из-за отказа надеть маску в самолете.