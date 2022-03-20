«Не проливайте кровь за нацистский режим». Майор ВСУ обратился к своим бывшим сослуживцам

Сдавшийся в плен майор ВСУ призвал своих сослуживцев не проливать кровь ради нацистского режима Украины. Сам он решил сдать оружие именно по этой причине.

«При передвижении из одного пункта дислокации в другой вышел на блокпост российских войск в районе Калиновки и принял решение, чтобы не проливать кровь людей напрасно за существующий нацистский режим Украины, решил сдаться без вооруженного сопротивления», — рассказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

Военнослужащий добавил, что в плену к нему нормально относятся, кормят, оказывают медицинскую помощь. «Я бы посоветовал избегать напрасного кровопролития, если есть возможность сберечь жизнь людям, надо сберечь. Убить проще всего, а родить и воспитать — это гораздо труднее», — заключил он.

По данным Народной милиции ДНР, ВСУ в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой Народной Республики за минувшие сутки потеряли более 70 человек личного состава, а также технику.

«Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, две БМП, а также образцы иностранного вооружения РЛС AN/TPQ-36 и гранатометы NLAW», — заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.