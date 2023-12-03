Общество 03 декабря 2023, 02:37 «Не прятал сердце за спины солдат». Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов Скончался Герой СССР, генерал-майор ВДВ Александр Солуянов Freepik

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Герой СССР, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов внезапно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил «Севастопольский союз ветеранов десантников». Офицер был прототипом «Батяни-комбата» в клипе группы «Любэ».

Генерал-майор Солуянов скончался 2 декабря. В Союзе выразили соболезнования родным и близким ветерана и отметили, что память о генерале навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира. Причины смерти на сайте не уточнили.

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Александр Солуянов был прототипом «Батяни-комбата». Его единогласно выбрали десантники, когда Никита Михалков искал для клипа реального «батяню», который «не прятал сердце за спины солдат».

Ранее скончался один из основоположников советской программы по изучению Луны академик Михаил Маров. Он ушел из жизни 30 ноября в возрасте 90 лет.