Конкурс белгородского ТЦ «Мебельный город» на самое долгое сидение на диване завершился победой обоих финалистов. Суть конкурса заключалась в том, чтобы просидеть на диване дольше остальных пяти участников и получить в подарок этот самый диван. В итоге Станислав и Андрей провели на нем около 100 часов и каждый получил по дивану.

За несколько дней нестандартный конкурс «Диван за выдержку» привлек внимание местных жителей и прессы. Однако финалисты заявили, что «не хайповали, а просто пришли и участвовали».

«К такому количеству внимания я точно не привык», — признался Станислав.

Андрей отметил, что чаще всего финалисты слышали вопрос о том, как они ходят в туалет, и заявление: «Лучше бы вы занялись чем-то другим».

«Самое странное, наверное, это даже не вопрос… Когда все это общественную огласку получило, приезжали люди и говорили: „Я не мог поверить, приехал просто посмотреть“», — вспомнил Станислав.

Когда незадолго до победы парней спросили, сколько еще они готов просидеть на диване, оба ответили, что будут сидеть, «пока сил хватит».

«Организм у каждого свой, решать должен каждый сам. Я — в бой. Русские не сдаются», — заявил Андрей.