Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе обсудил с «Газетой.ru» идею вживлять в человеческий мозг микрокомпьютеры для передачи информации с внешних носителей.

«Мне представляется, что это вряд ли как-либо соотносится с замыслом божьим о человеке, потому что человек создан совершенным, и попытки его улучшить с помощью электронных устройств, на мой взгляд, превратят его из человека в подобие кибернетического организма, что на мой взгляд, не принесет ни человеку, ни человечеству ни счастья, ни чего-то хорошего», — заметил Кипшидзе.

По его мнению, человеку технологии могут быть полезны в медицинском плане, но неправильно воспринимать человеческое тело как «сосуд» для расширения возможностей.