Не приговор. Россиянам рассказали, что делать и к кому обращаться при аутизме

Фонд «Обнаженные сердца» создает системы бесплатных услуг и строит инклюзивные игровые площадки для семей, в которых есть дети с расстройством аутистического спектра (РАС). Медицинских способов лечения РАС не существует, но можно и нужно научить ребенка взаимодействовать с миром. Для каждого здесь создают индивидуальную программу помощи, и это приносит хорошие плоды.

Двухлетняя Ева научилась смотреть в глаза и отзываться на свое имя — на это ей потребовалось четыре месяца. Для ребенка с аутизмом это очень сложные навыки. Как пояснил отец девочки Сергей, РАС — сложное нарушение психики, выражающееся в особенности восприятия информации и реагирования «на разные, казалось бы, житейские ситуации».

Шестилетний Ярослав раньше был беспокойным и при этом замкнутым малышом, у него отсутствовал эмоциональный контакт с людьми, даже с родителями. Благодаря вовремя оказанной помощи наметился значительный прогресс. По словам матери Ярослава Дианы, важно начать заниматься с ребенком как можно раньше. Об этом говорят и в «Обнаженных сердцах»: исследования показывают, что интенсивные программы именно раннего вмешательства приносят хорошие результаты.

Вокруг РАС существует много мифов: якобы дети с таким расстройством агрессивны, аутизм возникает из-за плохого обращения с ребенком или даже из-за плановых прививок. Все это заблуждения, а правда, о которой многие не знают, в том, что аутизм не приговор. Своевременная помощь и забота могут значительно улучшить ситуацию.