«Не преувеличивать влияние Тихановской». Политолог предположил, какой сценарий ждет Белоруссию

Александр Лукашенко объявил о возможных трудностях в случае продолжения забастовок. Светлана Тихановская призвала добиваться перевыборов. Однако общественно-политическая ситуация в Белоруссии, похоже, развивается по собственному сценарию. Такое мнение в разговоре с «360» высказал независимый белорусский политолог Александр Класковский.

«Тихановская попала в отчаянный переплет. Ее выдавили власти из Белоруссии в Литву. Теперь она в относительной безопасности, пришла в себя. Она видит, каково развитие событий. В стране растут протесты против несправедливых выборов, против насилия силовиков. Многие обращаются заочно к Тихановской, видят в ней реального победителя выборов. Поэтому она посчитала нужным сказать свое слово. Ее предложение в том, чтобы власть и другая сторона (сторонники перемен — прим. ред.) попытались вступить в диалог», — заявил эксперт.

Однако, по его словам, сейчас мяч на стороне власти. Политолог вспомнил недавнее высказывание действующего президента Александра Лукашенко.

«Судя по его риторике, он не готов к диалогу», — заметил собеседник «360».

Лукашенко на совещании 14 августа говорил про митинги в трудовых коллективах. Если раньше он называл протестующих «кучей отморозков», то по отношению к рабочим он такого не может сказать. Президент аккуратно упомянул о том, что экономическая ситуация из-за забастовок может ухудшиться.

«Он делает вид, что не висит в воздухе вопрос о фальсификации и о том, что нужны новые, честные выборы. Власть пока маневрирует и пытается выгадать время», — считает политолог.

Например, недавно выпустили задержанных, а власть отозвала ОМОН. По мнению Класковского, ситуация будет зависеть от поведения трудовых коллективов. Ведь «призрак национальной забастовки для властей — ужас, летящий на крыльях ночи».

«Пока общественно-политическая ситуация в Белоруссии развивается сама по себе. Я бы не преувеличивал влияние Тихановской», — резюмировал политолог.